Pogoń Szczecin. Marcel Wędrychowski i Kacper Smoliński przedłużyli kontrakty. Odejdzie Mariusz Fornalczyk?

Pogoń Szczecin. Wędrychowski i Smoliński zostają

Obaj podpisali z Pogonią umowy obowiązujące do czerwca 2026 roku. Wędrychowski jest z rocznika 2002 i posiada status młodzieżowca. Smoliński jest rok starszy.

- Jako wychowanek zawsze marzyłem, by być częścią pierwszego zespołu Portowców. Cieszę się, że udało mi się to marzenie zrealizować. Ta przedłużona umowa to dla mnie dodatkowy zastrzyk energii. Zamierzam ciężko pracować, aby moja pozycja w drużynie była coraz silniejsza i aby pomagać klubowi osiągać coraz większe sukcesy - przekonuje Wędrychowski na oficjalnej stronie klubu.

Paweł Stolarski nie jest już piłkarzem Pogoni Szczecin

- Zawsze podkreślam, że Duma Pomorza jest ważną częścią mojego życia i cieszę się, że nadal będę mógł reprezentować jej barwy. Nie mogę się już doczekać startu przygotowań do drugiej części sezonu. Uważam, że to co najlepsze jeszcze w tym klubie przede mną - zapewnia Smoliński.