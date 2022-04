Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa NA ŻYWO w TV i ONLINE. Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa TRANSMISJA STREAM LIVE [20.04.2022]

PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa ONLINE

PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa NA ŻYWO w TV i ONLINE

Praktycznie już tylko dni dzielą nas od wyłonienia nowego mistrza. Zostanie nim Lech Poznań, Pogoń Szczecin albo Raków Częstochowa. Walka jest na tyle zażarta, że pięć kolejek przed końcem wszyscy pretendenci zgromadzili po tyle samo punktów. Może zatem okazać się, ze o wszystkim zadecyduje tzw. mała tabela, czyli bilans spotkań bezpośrednich.

Pogoń w zeszłej kolejce uporała się z Jagiellonią Białystok (2:1), a Raków z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (3:0). Szykuje się wyrównany bój. Jesienią w Częstochowie bramki nie padły. - Oglądałem nasz jesienny mecz i byliśmy lepsi, z lepszymi szansami bramkowymi, ale utwierdziłem się w przekonaniu, że oba zespoły mają dużo jakości. Wiemy, jak szybko Raków potrafi przejść z defensywy do ofensywy, a my mieliśmy szansę Parzyszka w doliczonym czasie gry. Na pewno chcemy wygrać w środę, czeka nas interesujące spotkanie. Jesteśmy w trakcie tygodnia prawdy. Dobrze go rozpoczęliśmy w Białymstoku i tego samego oczekuję z Rakowem. Musimy wspiąć się na wyżyny naszych umiejętności - mówi trener Pogoni Kosta Runjaic.