Pogoni Szczecin straci Wahana Biczachczjana? Zainteresowanie z czterech krajów

Transfery Pogoni Szczecin: Odejdą Biczachczjan, Kostorz i Zahović?

24-letni Biczachczjan trafił do Pogoni w styczniu 2022 roku ze słowackiej Żyliny. Wydano na niego 900 tys. euro. Nie zawsze jest pierwszym wyborem trenera. Często jako zmiennik w pojedynkę odwracał losy meczów, strzelając piękne gole z dystansu.

W styczniu według weszlo.com Biczachczjanem zainteresował się koreański Daejeon Citizen, do którego trafili wcześniej z polskiej Ekstraklasy Anton Krywociuk czy Vladislavs Gutkovskis. Do transferu Ormianina jednak nie doszło. Pomocnik został w Szczecinie i 2 maja przeżył największe rozczarowanie w karierze - przegrał finał Pucharu Polski.

Lato to ostatni moment, by Pogoń mogła zarobić na Biczachczjanie, bo za rok wygasa jego kontrakt. Z ormiańskich źródeł wynika, że reprezentanta tego kraju chcą bliżej nieznane kluby z Holandii, Hiszpanii, Niemiec czy Francji. - Biczachczjan odejdzie po sezonie - twierdzi Maciej Chudzik z podcastu "My Portowcy".