Faza grupowa Euro 2024 powoli dobiega końca. Najskuteczniejsi strzelcy turnieju uzbierali do tej pory raptem po dwa trafienia. Choć samobójczych goli w Niemczech oglądaliśmy już dużo więcej. Sześć trafień - to popularne swojaki, które zaskoczyły bramkarzy i wpadły do ich siatki. Dodatkowo... napastnikowi reprezentacji Belgii, Romelu Lukaku system VAR anulował dokładnie trzy zdobyte bramki od pierwszego meczu turnieju. Oto przedziwna sytuacja na półmetku fazy grupowej!