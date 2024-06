Kamil Grosicki: Kończę grę w kadrze. To będzie mój last dance

Kilkanaście minut później była to już informacja oficjalna, a biuro prasowe PZPN szybko, lecz bardzo profesjonalnie zorganizowało spotkanie Grosickiego z mediami, by ten mógł przekazać swoją decyzję opinii publicznej i kibicom.

– To dla mnie bardzo trudny moment, ale w końcu musiał nadejść. Myślałem o tej decyzji już w trakcie sezonu, ale najpierw chciałem znaleźć się w kadrze na Euro 2024. Na twardo podjąłem tę decyzję po meczu z Holandią. To było dla mnie naturalne, żeby zakończyć grę z orzełkiem na piersi po turnieju mistrzowskim. Oczywiście, miał być awans z grupy i wtedy by to znacznie lepiej wyglądało, ale wyszło inaczej – powiedział Grosicki.