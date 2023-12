Polacy za granicą. Wpadka Marcina Bułki, Robert Lewandowski bez gola, odżył Łukasz Fabiański [RAPORT]

Anglia. Fabiański zachował czyste konto

Nieco ponad godzinę na boisku spędził Matty Cash . Jego Aston Villa pozostaje rewelacją sezonu, zajmując nieoczekiwanie miejsce na podium. Wygrana nad Brentfordem sprawiła, że do czterech punktów wzrosła przewaga nad aktualnym mistrzem, Manchesterem City.

W Premier League z Polaków zaistniał jedynie emerytowany w reprezentacji Łukasz Fabiański . Do bramki West Hamu wskoczył dopiero na początku grudnia i właśnie w trzecim ligowym występie, przeciw Wolverhampton zachował pierwsze czyste konto. Wbrew pogłoskom nasz rodak pozostanie w zespole Młotów. Klub przedłużył z nim umowę do 2025 roku. Jeśli ją wypełni, będzie mieć wówczas 40 lat.

Francja. Bułka zawalił mecz Nicei

Marcin Bułka niestety przyłożył rękę do porażki Nicei z Le Havre. To była dopiero piąta minuta gry, kiedy po strzale z szesnastego metra bramkarz wicelidera - mówiąc boiskowym slangiem - "wypluł" piłkę przed siebie, a po dobitce musiał ją wyciągać z siatki.

- Potężny klops - komentowano zachowanie Polaka w Eleven Sports. Mecz skończył się porażką 1:3, a Bułka zaliczył trzeci występ z rzędu bez czystego konta. Na jego szczęście strata do Paris Saint-Germain wzrosła nieznacznie, bo mistrz także nie wygrał swojego spotkania.

Hiszpania. Lewandowski próbował nożycami

Jeśli pod uwagę weźmiemy wszystkie rozgrywki to Robert Lewandowski właśnie zaliczył czternasty mecz w sezonie bez strzelonego gola. Zamiast zmniejszać dystans do lidera strzelców La Liga, Jude'a Bellinghama, powiększa stratę. Anglik skończył weekend z trzynastą bramką na koncie. Nasz rodak zatrzymał się na ośmiu.

Tym razem nie był w stanie pokonać bramkarza Valencii, choć próbował kilkukrotnie, nawet efektownie - nożycami. - Punkt to duże rozczarowanie, ale pracujemy ciężko, by wrócić na właściwe tory. Zrobimy to - uspokaja kibiców Lewy. Od katalońskiego Sportu otrzymał notę 5, czyli przeciętną w dziesięciostopniowej skali.