Polonia Warszawa z GKS Tychy w pierwszym meczu 1 ligi. Trener Rafał Smalec: Najpierw utrzymanie, bo rywale piekielnie mocni

Fortuna 1 Liga. Polonia Warszawa rok temu awansowała do 2 ligi, teraz spróbuje sił na zapleczu ekstraklasy jako beniaminek. W sobotę w pierwszym meczu podejmie GKS Tychy. - To będzie najmocniejsza 1 liga od lat - przyznaje trener Rafał Smalec.

O co zagra Polonia Warszawa?

Polonia, dwukrotny mistrz kraju (1946, 2000), opuściła ekstraklasę piłkarską w 2013 roku, ale z powodu kłopotów finansowych nie przystąpiła w kolejnym sezonie do rywalizacji ani w pierwszej, ani w drugiej lidze. Powrót zaczęła od niższych klas. Podopieczni trenera Smalca wiosną 2022 roku występowali jeszcze w trzeciej lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywek. Po zaciętym finiszu zdołali jednak wywalczyć awans do 2. ligi, a w minionym sezonie - już znacznie pewniej - wspięli się na kolejny szczebel. Na co stać Polonię w rozpoczynającym się w weekend sezonie 1. ligi? - To bardzo trudne pytanie, na które dzisiaj nie znamy odpowiedzi. W drugiej lidze byliśmy beniaminkiem, tak samo będzie teraz w wyższej klasie. Ale tutaj wchodzimy już na bardzo wysoki szczebel +wtajemniczenia+, zdecydowanie wyższy poziom. Musimy być świadomi, co nas czeka i na pewno skupić się na tym, żeby przede wszystkim zostać w gronie pierwszoligowców. Czy los da nam więcej? Zobaczymy. Na pewno będziemy chcieli grać bardzo dobrze i ambitnie. Zgodnie z tym, co sobie założyliśmy. Ale musimy być gotowi na różne niespodziewane rzeczy - powiedział PAP Smalec.

Według wielu fachowców stawka drużyn na zapleczu ekstraklasy jest w tym sezonie bardzo silna - o awansie myśli co najmniej połowa ligi. - Zdecydowanie tak. Słychać z różnych stron głosy, że będzie to najmocniejsza 1. liga od lat. I odbieramy to jako wielki zaszczyt, że możemy znaleźć się w gronie tych drużyn. Również jako wielką odpowiedzialność z naszej strony, żeby nie być tutaj tylko na chwilę, ale zostać na dłużej i powalczyć w przyszłości o coś więcej - przyznał szkoleniowiec "Czarnych Koszul".

Jego podopieczni mają trudny terminarz w lipcu i sierpniu. W inauguracyjnej kolejce podejmą GKS Tychy, następnie zagrają u siebie z Wisłą Kraków, na wyjeździe z Arką Gdynia i u siebie z Miedzią Legnicą. Każdy z tych zespołów dysponuje, przynajmniej teoretycznie, mocną kadrą.

- Myślę, że tutaj można nawiązać do wcześniejszych słów. To będzie piekielnie trudna liga i dlatego nie ma znaczenia, z kim się gra, bo każdy rywal będzie niezwykle silny. Trzeba zagrać na maksimum możliwości, żeby walczyć o punkty w poszczególnych meczach. W każdym kolejnym spotkaniu musimy być gotowi, zaangażowani, w pełni oddani sprawie, bo jeżeli zaczniemy w jakikolwiek sposób kalkulować, to źle się to dla nas skończy - podkreślił Smalec.

Transfery Polonii Warszawa - lato 2023

Polonia nie zamierza być chłopcem do bicia, dlatego latem poczyniono sporo transferów. Pozyskano: bramkarzy Mateusza Kuchtę z Chojniczanki i Adriana Sandacha z Korony Kielce, obrońców Michała Kołodziejskiego z GKS Katowice i Dariusza Pawłowskiego z Sandecji Nowy Sącz, pomocników Jakuba Piątka z Ruchu Chorzów, Nikodema Zawistowskiego z KKS Kalisz i Oliwiera Wojciechowskiego z Jagiellonii Białystok oraz napastnika Szymona Kobusińskiego. Ten ostatni został wypożyczony z Zagłębia Lubin, ale w rundzie wiosennej występował w chorzowskim Ruchu.

To w większości młodzi piłkarze, ale już ze sporą liczbą meczów na różnych poziomach, m.in. właśnie na zapleczu ekstraklasy. Doświadczenia w Polonii zatem nie zabraknie. - To jedna rzecz, że nie może zabraknąć doświadczenia. Ale jest też druga sprawa - stawiamy na piłkarzy ambitnych, którzy chcą się jeszcze rozwijać i zaistnieć w futbolu. Nie każdy zawodnik, który był już na tym najwyższym poziomie, jest głodny kolejnych sukcesów. A my chcemy, żeby nasza drużyna była ambitna i dawała z siebie wszystko. Wiadomo, najważniejsza jest jakość piłkarska, umiejętności, bo samymi ambicjami daleko się na zajdzie. Ale chcemy, żeby piłkarze, których sprowadzamy, łączyli w sobie te wszystkie cechy - zaznaczył trener.

Polonia w sparingach. Ograła Jagiellonię

Polonia do nowego sezonu przygotowywała się Warszawie. - Trenujemy tam, gdzie zawsze, czyli na przyjaznych nam obiektach Marymontu. Nie było wyjazdowego zgrupowania, ponieważ trwa budowa kadry. Gdybyśmy byli gdzieś poza stolicą i dojechał jeden zawodnik, następnego dnia drugi, to tego wszystkiego nie udałoby się nam zrobić jak trzeba. Przygotowujemy się na miejscu. Mam na myśli Warszawę, bo wiadomo, że Polonia nie posiada swoich obiektów treningowych - przypomniał 45-letni Smalec.

- Korzystamy z przyjaznych nam miejsc - tam, gdzie możemy wynająć boisko, siłownię, itd. Mamy jednak zapewnione odpowiednie warunki, żeby jak najlepiej przygotować się do sezonu - dodał. W trakcie przygotowań Polonia rozegrała kilka sparingów. Najbardziej wartościowym wynikiem było zwycięstwo nad ekstraklasową Jagiellonią Białystok 1:0. - Wynik jest istotny w kontekście mentalnym, dla piłkarzy i dla nas. Dla wiary w to, że praca, jaką wykonujemy, jest słuszna. Ale trzeba wziąć poprawkę na wiele aspektów. My i Jagiellonia byliśmy na różnym etapie przygotowań. Cieszymy się, że mogliśmy sprawdzić założenia przygotowane na ten mecz, czyli, nie ukrywam, grę defensywną. Ale też nie popadamy w hurraoptymizm. Wiemy, że są deficyty, które w tym sparingu były widoczne. Staramy się je wyeliminować i pracować sumiennie - zakończył szkoleniowiec. Prezesem oraz właścicielem klubu jest biznesmen Gregoire Nitot (szef firmy z branży IT), który przejął Polonię w marcu 2020 roku, uratował przed bankructwem i w każdym kolejnym okienku transferowym systematycznie wzmacniał.

"Czarne Koszule" inauguracyjny mecz z GKS Tychy u siebie rozegrają w sobotę o godz. 20. PAP, Maciej Białek

