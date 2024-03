Media: Jakub Rzeźniczak zawalczy na gali freakfightowej Clout MMA. Jego przeciwnikiem... Marcin Najman

- Clout MMA ma już pewne plany związane z Rzeźniczakiem. Słyszymy, że ten już na początek może wejść do klatki z... Marcinem Najmanem. Były już piłkarz do tematu podchodzi poważnie. Nie chce odcinać kuponów, ale profesjonalnie przygotowywać się do kolejnych walk - czytamy na wspomnianym portalu.