Pracowita środa Michała Probierza. Selekcjoner reprezentacji Polski wybrał bazę w Niemczech i obejrzał mecz Pogoń - Jagiellonia Jacek Czaplewski

Michał Probierz na meczu Pogoń - Jagiellonia Polsat Sport Extra

Michał Probierz miał naprawdę pracowitą środę. W Niemczech wybrał dla reprezentacji Polski bazę treningową i hotelową na Euro 2024. - zdecydował się na Hanower. Natomiast wieczorem zdążył dojechać do Szczecina, by na żywo obejrzeć w loży drugi półfinał Fortuna Pucharu Polski między Pogonią a Jagiellonią Białystok. Na murawie roiło się od kandydatów do kadry!