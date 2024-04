Prowokacyjna cieszynka Jesusa Imaza przed kibicami Legii Warszawa. Piłkarz Jagiellonii Białystok uciszał słynną Żyletę

Gol i cieszynka Jesusa Imaza w meczu Legia - Jagiellonia

Imaz w końcówce wykończył świetną akcję całej drużyny. Co ciekawe, nie tylko ją wykończył, ale także zbudował, co dobrze widać w skrócie. Trafił z paru metrów, z lewej nogi kiedy po sprincie w pole karne otrzymał zagranie od Dominika Marczuka.

Lider Jagiellonii zdecydował się celebrować bramkę pod trybuną dopingową Legii. Przystawił dłoń do ucha, a potem także palec do ust, pytając symbolicznie gospodarzy, czemu tak ucichli. Za tę cieszynkę Szymon Marciniak nie pokazał żółtej kartki. Nie ma co się też spodziewać kary od Komisji Ligi.

- Imaz jest bardzo dobrym zawodnikiem. To jeden z najlepszych w lidze. Rozgrywa świetny sezon - docenił Hiszpana w pomeczowym studiu Canal+ Sport trener Legii, Kosta Runjaić.