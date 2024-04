Przemysław Frankowski strzelił gola w Ligue 1. "Centrostrzał" Polaka z dalekiego dystansu zaskoczył bramkarza

Przemysław Frankowski zaskoczył bramkarza w lidze francuskiej

Przemysław Frankowski strzelił kolejnego gola we francuskiej Ligue 1. W sobotnim meczu Lens - Le Havre polski wahadłowy popisał się bardzo ładną, ale przypadkową bramką. Reprezentant naszego kraju chciał podać piłkę górą do lepiej ustawionego kolegi, ale zrobił to zbyt mocno, dlatego wyszedł "centrostrzał". Bramkarz się tego kompletnie nie spodziewał, dlatego futbolówka wpadła mu "za kołnierz". Efekt był niezwykle spektakularny.