Przemysław Frankowski zdobył bramkę dla Lens w Lidze Mistrzów

Przed spotkaniem Lens było w lepszej sytuacji od przeciwników. W tabeli miało trzy punkty więcej i wystarczył im remis, by zapewnić sobie grę na wiosnę w Lidze Europy. Udział fazie pucharowej Ligi Mistrzów był już zarezerwowany dla Arsenalu i PSV Eindhoven.

Początek meczu zdecydowanie należał do Hiszpanów. Sevilla ruszyła bardzo mocno i raz za razem atakowała bramkę gospodarzy. Jednak nie potrafiła znaleźć sposobu, by przełamać defensywę rywali i zdobyć bramkę. Dużo akcji przechodziło stroną Przemysława Frankowskiego, który nie mógł sobie poradzić z bardzo dynamicznymi rywalami. Do przerwy utrzymał się jednak bezbramkowy rezultat.

Pierwsze minuty drugiej odsłony rywalizacji również należały do Sevilli. W 57. minucie Adria Pedrosa znalazł się w polu karnym rywali, ale trafił tylko w poprzeczkę. Zaledwie trzy minuty później Boubakary Soumare powalił rywala we własnym polu karnym i Felix Brych podyktował rzut karny dla Lens. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Przemysław Frankowski wprawiając w ekstazę kibiców francuskiego zespołu.