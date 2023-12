Przerwany mecz Widzew Łódź - Radomiak Radom. Reanimacja kibica, na murawę wjechała karetka. Mężczyzna zmarł w szpitalu

Mecz Widzew - Radomiak. Reanimacja kibica

Z relacji komentatorów i reporterów Canal+ Sport wynikało, że kibic Widzewa doznał ataku serca. Służby medyczne na prośbę postronnych osób zareagowały błyskawicznie. Świetne zachował się też sędzia Musiał, który od razu jak dostał taką informację to przerwał zawody i poprosił wszystkich piłkarzy o zejście do linii bocznej.

Kibic Widzewa zmarł w szpitalu

Na konferencji pomeczowej ratownikom podziękował trener Radomiaka, Maciej Kędziorek: - Chciałem wyróżnić największych bohaterów dzisiejszego dnia. Była to grupa osób odpowiedzialna za reanimację kibica na trybunach. To ważna rzecz i to jest prawdziwe bohaterstwo, a nie to, że wygraliśmy dziś 3:0. W takich momentach piłka schodzi na drugi plan. Wielki szacunek dla osób, które zadziałały w taki fantastyczny sposób i pomogły dojść kibicowi do zdrowia (cytat za PAP).

Aktualizacja: Niestety, tuż przed godziną 23 w sobotę Widzew przekazał smutne wieści ze szpitala. Reanimowany kibic zmarł.