Szymon Marciniak podjął słuszną decyzję nie uznając gola dla Bayernu? Oto co mówią przepisy w takiej sytuacji

Szymon Marciniak bohaterem dużego skandalu po meczu Real - Bayern

Po meczu Listkiewicz miał nawet przeprosić jednego z piłkarzy zamieszanego w kontrę. Matthijs De Ligt zdradził, że po zakończeniu zawodów podszedł do niego asystent Marciniaka i przyznał, iż przyczynił się do przedwczesnego zakończenia akcji. Gdyby sędzia główny się go nie posłuchał i pozwolił na kontynuowanie gry o spalonym rozstrzygnąłby VAR i zasiadający w nim sędziowie. Oni z pewnością już by rozrysowali linie pomocnicze, które jasno by określiły czy był spalony czy jednak ofsajdu nie było.

Gol czy nie gol? Oto jest pytanie!

Błyskawicznie jednak wywiązała się duża debata - czy faktycznie w sytuacji kiedy Bayern wychodził z kontrą na spalonym znalazł się De Ligt czy Antonio Rudiger był najbliższej bramki Andrija Łunina. Po spotkaniu BeINSports zobrazowało swój kadr analityczny z opisanej powyżej sytuacji. Według grafiki ręka Niemca była najbardziej wysunięta. Ale czy to była podstawa do przyznania bramki dla podopiecznych Thomasa Tuchela? Jak się okazuje - według przepisów to nasz najlepszy arbiter znowu miał rację! Oto wyjaśnienie całego zamieszania przy późniejszym trafieniu do siatki De Ligta.

Oto kontrowersyjna decyzja Szymona Marciniaka BeINSports

- Dłonie i ręce wszystkich zawodników, włącznie z bramkarzami, nie są brane pod uwagę przy ocenie pozycji spalonej - głosi przepis gry w piłkę nożną. Tak że nawet jeśli całego zamieszania z przerwaniem akcji przez sędziego by nie było to i tak z dużym prawdopodobieństwem trafienie nie zostałoby uznane. Wychodzi na to, że intuicja Szymona Marciniaka po raz kolejny nie zawiodła, choć niesmak niemieckich mediów po meczu z pewnością pozostał.