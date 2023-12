Puchar Holandii. Ajax Amsterdam przegrał z czwartoligowcem. Kompromitacja holenderskiego giganta

Puchar Holandii. Ajax skompromitował się z czwartoligowcem

W czwartkowy wieczór drużyna ze stolicy Holandii zmierzyła się z czwartoligowym USV Hercules i miała to być bardzo łatwa przeprawa. Jednak do przerwy zespół z niższej klasy rozgrywkowej sensacyjnie prowadził. Po przerwie zdobył drugą bramkę i sensacja zdawała się być coraz bardziej prawdopodobna.

Puchar Holandii. Sensacyjna porażka Ajaxu

W końcówce meczu Ajax wziął się do odrabiania strat i za sprawą bramek Briana Brobbey'ego i Chuby Akpom doprowadził do remisu. Ostatnie słowo należało jednak do USV Hercules. W 93. minucie po dośrodkowaniu w pole karne gości najlepiej odnalazł się Mats Grotenbreg i wpakował piłkę do siatki. Stadion "kopciuszka" eksplodował świętując historyczne zwycięstwo i awans do 1/8 finałów Pucharu Holandii.