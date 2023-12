Puchar Polski. Hitowe starcie Korona Kielce - Legia Warszawa nie jest zagrożone. "Murawa będzie w lepszym stanie"

Puchar Polski. Korona Kielce - Legia Warszawa

Ligowy mecz z zespołem z Poznania do końca stał pod dużym znakiem zapytania. Spotkanie toczone było w anormalnych warunkach atmosferycznych na grząskiej murawie przy gęsto padającym śniegu. Nie brak było głosów, że pojedynek nie powinien dojść do skutku. Wygląda jednak na to, że na środowy mecz Pucharu Polski murawa będzie w lepszym stanie, niż podczas sobotniego spotkania.

- Obawialiśmy się, że będzie gorzej. Daliśmy "odpocząć" murawie w poniedziałek. Dopiero wieczorem została odśnieżona i wygląda dobrze. Mecz nie jest zagrożony, boisko i stadion są przygotowane do rozegrania środowego meczu - zapewnił dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Kielcach. Dodał, że spotkanie z Legią rozegrane zostanie w dużo lepszych warunkach atmosferycznych, niż to sobotnie.