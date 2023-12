Puchar Polski. Trzecioligowiec Carina Gubin przygotowuje się do meczu z Piastem Gliwice. Będzie niespodzianka?

- Dla naszego klubu i miasta to historyczne wydarzenie, nie wiem kiedy nadarzy się kolejna okazja, by do Gubina przyjechał ekstraklasowy klub. Jest to wielkie wydarzenie, bardzo to mocno przeżywamy i chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by ten mecz się odbył w godnych warunkach - powiedział Iwanicki.