Puchar Polski. Wpadki Radomiaka Radom i Ruchu Chorzów. Górnik Zabrze pewnie wygrał derby. Szalony mecz Cracovii

Radomiak nie ma ostatnio dobrego czasu. W ekstraklasie zajmuje wprawdzie dziewiąte miejsce, ale nie potrafił wygrać żadnego z pięciu ostatnich spotkań (2 remisy, 3 porażki). Trener Constantin Galca nie miał wątpliwości, że jego piłkarze nie podeszli do meczu w Krakowie w profesjonalny sposób.

- Mówiłem swoim piłkarzom, że jeśli takiego meczu nie rozpoczniesz na pełnym gazie, to coś takiego może się przytrafić. Jeśli wchodzisz na boisko tylko fizycznie, bez odpowiedniego nastawiania mentalnego, to nieważne, że grasz z zespołem z niższej ligi, bo bez ambicji nie można wygrać, a my zagraliśmy bez ambicji - nie miał wątpliwości.