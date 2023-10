Puszcza Niepołomice - Cracovia ONLINE. Beniaminek musi się obudzić. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Puszcza Niepołomice - Cracovia ONLINE

Puszcza Niepołomice w Ekstraklasie to jedna z największych niespodzianek obecnego sezonu. W poprzedniej kampanii nikt nie stawiał na to, że ekipa trenera Tułacza awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej. Niestety w elicie Puszcza nie radzi sobie najlepiej. Obecnie zespół z Niepołomic jest na 16. miejscu z dorobkiem dziewięciu punktów. Gorsze są tylko dwie ekipy - Ruch Chorzów i ŁKS (po siedem punktów).

Jeśli Puszcza marzy o utrzymaniu, w końcu musi się obudzić. Same remisy nie wystarczą do pozostania w lidze. Ostatnia wygrana podopiecznych Tomasza Tułacza miała miejsce pod koniec sierpnia (2:1 z ŁKS-em). W najbliższych dwóch spotkaniach Puszcza może pokusić się nawet o cztery punty. Po spotkaniu z Cracovią Niepołomice zagrają z Koroną Kielce, która w obecnym sezonie także ma problemy.