Puszcza Niepołomice - Raków Częstochowa ONLINE. Najlepszy beniaminek kontra Mistrz Polski. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Puszcza Niepołomice - Raków Częstochowa ONLINE

Drużyna Szwargi spisuje się w rundzie wiosennej mocno w kratkę. Kiepska inauguracja z Wartą Poznań (0:1), potem odbicie się od dna z Piastem Gliwice (3:1), aż po sensacyjne odpadnięcie z Pucharu Polski. Po drodze był jeszcze remis ze Stalą Mielec (0:0) oraz ostatnie wysokie zwycięstwo z Lechem Poznań (4:0).

W ostatnim bezpośrednim meczu pomiędzy tymi drużynami był lepszy Raków Częstochowa. Wtedy po golach Sonny'ego Kittela oraz Bartosza Nowaka wygrali 2:0.

Mecz Puszczy - Rakowa w 24. kolejce poprowadzi sędzia Damiana Sylwestrzak z Wrocławia. System VAR będą obsługiwać Jarosław Przybył oraz Tomasz Listkiewicz. Pomagać sędziemu głównemu mają w sobotnim spotkaniu asystenci w postaci Adama Karasewicza oraz Piotra Podbielskiego.

Tomasz Tułacz, trener Puszcza Niepołomice: - Już nie chcę wracać do tych spraw odnośnie doświadczenia czy też zdobywania doświadczenia w tej lidze, ale to jest naprawdę coś, co nam spędza trochę sen z powiek - przyznał szkoleniowiec Puszczy. - W każdym z czterech meczów wygrywaliśmy, w każdym mogliśmy pokusić się o punkty. I to z jednej strony pokazuje, jak niewiele nam brakuje, a z drugiej, no, daje takie niezadowolenie, że byliśmy tak blisko, że można było sięgnąć po więcej. I mam nadzieję, że to niezadowolenie spowoduje jeszcze większą determinację w tym, żeby w tych naszych słabościach radzić sobie lepiej i działać tak, żeby mecze kończyć innymi wynikami