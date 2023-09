Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław ONLINE. Goście walczą o pozycję lidera. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [15.09.2023]

PKO Ekstraklasa. Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław ONLINE

Przed startem 8. kolejki Ekstraklasy Śląsk Wrocław zajmuje 2. pozycję. WKS wygrał cztery spotkania, jedno zremisował, a dwa przegrał. Niekwestionowanym liderem drużyny jest Erik Exposito, który jest na szczycie klasyfikacji strzelców polskiej ligi. Hiszpan ma już sześć trafień.

Śląsk do Krakowa (tam Puszcza rozgrywa swoje mecze) pojedzie podbudowany czterema zwycięstwami z rzędu, co ostatni raz przydarzyło się wrocławianom pięć lat temu. Seria wygranych pozwoliła zespołowi trenera Magiery przesunąć się w tabeli na drugie miejsce.

Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław: - Nie jest łatwo wygrać cztery mecze z rzędu, ale my tego dokonaliśmy. Nie chcemy się jednak zatrzymywać. Teraz jedziemy do Krakowa na ciężki bój z Puszczą, ale wierzę, że podtrzymamy świetną passę. Wierzę, że nasza dyscyplina i inteligencja boiskowa zaważą o końcowym rezultacie. Gramy z beniaminkiem, ale paradoksalnie to może być najtrudniejszy mecz do tej pory.