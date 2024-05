Podbeskidzie Bielsko-Biała po ponad 20 latach wraca na trzeci poziom rozgrywkowy. Srogie lanie od Miedzi Legnica i spadek

Podbeskidzie spadło z Fortuna 1. Ligi!

W następnym sezonie bielski zespół wygrał rozgrywki trzeciej ligi, grupy trzeciej i awansował na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej. W 2011 roku Podbeskidzie po raz pierwszy w historii awansowało do Ekstraklasy , w której występowało w pięciu sezonach z rzędu. Następnie przez cztery kolejne znowu grało w pierwszej lidze. W gronie najlepszych było ponownie w sezonie w 2020/2021. Bielszczanie w rywalizacji z najlepszymi drużynami w Polsce wówczas doznali aż 17 porażek i zajęli ostatnie miejsce.

Obecny sezon piłkarze w Bielska-Białej rozpoczynali rozgrywki pod wodzą Grzegorza Mokrego. Został on zwolniony 15 listopada. Wówczas zastąpił go Dariusz Marzec. Ten z kolei to stanowisko stracił 28 lutego. Od pierwszego marca "Górali" prowadzi Jarosław Skrobacz.