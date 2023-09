PZPN robi zmiany dotyczące dwóch polskich sędziów. Tomasz Musiał i Krzysztof Jakubik w 2024 roku nie będą arbitrami międzynarodowymi

Tomasz Musiał i Krzysztof Jakubik odsunięci od europucharów

Portal Sport.pl poinformował, że PZPN jeszcze w tym tygodniu ma zatwierdzić zmiany dotyczące dwóch arbitrów międzynarodowych. Związek z listy arbitrów uprawnionych do sędziowania europejskich pucharów chce wykreślić Krzysztofa Jakubika, który ostatnio nie radzi sobie najlepiej. To samo ma spotkać Tomasza Musiała, który musi wrócić do dobrej formy fizycznej po tym jak zachorował na boreliozę.

Kto ich zastąpi? PZPN postawi na młodą krew, gdyż Damian Kos ma 34 lata, a Łukasz Kuźma 32. Pierwszy z nich sędziował cztery mecze PKO Ekstraklasy w obecnym sezonie. Arbiter pokazał aż 25 żółtych kartek i jedną czerwoną. Drugi sędzia na koncie ma pięć spotkań, ale tylko dwa w Ekstraklasie. Kuźma aż trzy razy wyrzucał graczy z boiska.

Najbardziej znanym sędzią międzynarodowym jest oczywiście Szymon Marciniak, który był rozjemcą największych rozgrywek na świecie - finału Ligi Mistrzów i finału mundialu. Nowy sezon Champions League rusza 19 września. Czy Polak znowu zostanie wyznaczony na arbitra meczu finałowego?