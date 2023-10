Radomiak Radom - ŁKS Łódź ONLINE. Podopieczni Galcy zrehabilitują się za ostatnią porażkę? Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [07.10.2023]

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - ŁKS Łódź ONLINE

- Przepraszam fanów, ale mamy krótką kadrę, małe możliwości jeśli chodzi o zawodników. Przychodziłem do Radomiaka w złym okresie. Prosiłem zarząd klubu, i dostałem obietnice, że wszystko się zmieni, że będą gruntowne zmiany. Prosiłem o wsparcie, ale tego nie otrzymałem. Nic się nie zmieniło. Nie nastąpiły te zmiany. Gdybym wiedział, że obietnice nie zostaną dotrzymane, to najprawdopodobniej bym odszedł

Trener Radomiaka Radom, Constantin Galca:W przedmeczowym wywiadzie, powiedziałem, że naszym motywem na to spotkanie było wykorzystywanie swoich szans i ich tworzenie. Szybko stracony gol, spowodował że musieliśmy od początku grać nieco inaczej. Drugi gol straciliśmy po faulu i to wymusiło na nas, że zaczęliśmy grać na dwóch napastników i wtedy mecz się otworzył. Cały nasz plan, pokrzyżował początek meczu. Nie zgodzę się z tym, że staliśmy na boisku i nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Mieliśmy swoje szanse w 1. połowie i wydaje mi się, że w tym okresie graliśmy na równi, z rywalami

Trener ŁKS-u Łódź, Kazimierz Moskal:W takich sytuacjach wszyscy mówią, że trzeba być razem. To oczywiste. Ale ja myślę, że w takich sytuacjach powinniśmy być sobą. Niezależnie od tego czy wygrywam mecz, czy przegrywam. Działanie w emocjach, pod wpływem negatywnych emocji. Szukamy rozwiązań, pojedziemy po trzy punkty do Radomia. Nasi rywale też liczą na zwycięstwo