Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice ONLINE. Beniaminek przyjeżdża do Radomia. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! 23.09.2023

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice ONLINE

- To jest nieprawdopodobne uczucie. Myślę, że dokonaliśmy czegoś niemożliwego dla wielu, wielu obserwatorów. Pracowaliśmy na to wspólnie tyle lat. Bycie w ekstraklasie, dla takiego niewielkiego klubu jak Puszcza, to jest coś niesamowitego. Ale się zdarzyło. To pokazuje, że ci niekoniecznie wielcy, mogą i potrafią oraz są skuteczni w tym, co robią. Słowa uznania dla moich zawodników

Mecz Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice w dziewiątej kolejce poprowadzi sędzia Marcin Szczerbowicz z Olsztyna. System VAR będą obsługiwać Szymon Marciniak oraz Tomasz Marciniak. Pomagać sędziemu głównemu mają w sobotnim spotkaniu asystenci w postaci Marek Arys i Michał Obukowicz.

Constantin Galca, trener Radomiaka: Dużo straciliśmy piłek, jeśli chodzi o przejście z obrony do ataku i z ataku do obrony i przez to byliśmy zamknięci w środku pola. Muszę, jednak przyznać, że moi podopieczni starali się dobrze funkcjonować. Mimo wszystko staraliśmy się wygrać to spotkanie

Tomasz Tułacz, trener Puszczy:To był bardzo ciężki, trudny mecz. Chcę pochwalić graczy za bardzo dobrą pierwszym połowę meczu. Za realizację założeń, ogromną determinację w dążeniu do tego, co mieliśmy zaplanowane. No minus był początek drugiej połowy. Uczulaliśmy się na to, że ŁKS wyjdzie z szatni zdeterminowany. Bramka szybko stracona i potem zastój, ale bardzo mnie cieszy odpowiednia reakcja na na wydarzenia boiskowe przez zespół. Strzelona druga bramka i są punkty. Bardzo ciężko wywalczone, dlatego podwójnie smakują