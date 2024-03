Radomiak Radom - Stal Mielec ONLINE. Ostatni mecz 23. kolejki Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Stal Mielec ONLINE

Radomiak Radom rundę wiosenną w Ekstraklasie zaczął bardzo słabo. Na początek porażka 0:6 z Cracovią, a następnie 0:4 z Pogonią Szczecin. Tydzień temu podopieczni trenera Kędziorka zremisowali bezbramkowo z Wartą Poznań. To oznacza, że "Zieloni" w trzech meczach jeszcze nie strzelili gola. Może przyłamanie przyjedzie w starciu ze Stalą Mielec.

Maciej Kędziorek, trener Radomiaka: - Pracowaliśmy wreszcie na boiskach trochę lepszych, niż to miało miejsce dotychczas, co również nie jest bez znaczenia. Wszyscy są zdrowi, mamy dodatkowo do dyspozycji jeszcze jednego napastnika, bo wraca Leonardo Rocha. Podczas ostatniego tygodnia próbowaliśmy zmniejszyć nałożoną na Michała Kaputa karę, ale niestety się nie udało. Poza nim nie będzie jeszcze Gabriela Kobylaka. Pozostali wszyscy są gotowi, żeby w poniedziałek walczyć z zespołem z Mielca.