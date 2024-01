Raków Częstochowa dopina transfer kenijskiego obrońcy. Erick Otieno zostanie kupiony przez mistrza Polski za ok. 800 tys. euro

Erick Otieno trafi do Rakowa Częstochowa

Według informacji Piotra Koźmińskiego zimą aktualny Raków chciałby pozyskać trzech graczy w sumie za kwotę około 3 mln euro . Częstochowianie chcieliby sprowadzić stopera, pomocnika "box-to-box" oraz napastnika i najlepiej, żeby zawodnicy nie przekraczali 21 roku życia. Sahinović oraz Otieno nie grają na wspomnianych pozycjach. "Medaliki" wydadzą na obydwu zawodników około 1,3 mln euro , co stanowi niemal połowę zimowego budżetu.

- Jeden z najlepszych lewych obrońców w Allsvenskan według "Sportbladet" może trafić do Mistrza Polski. Piekielnie szybki, skuteczny w pojedynkach. W wielu meczach ciągnął AIK na swoich plecach . Negocjacje ponoć trwają - pisze profil "Szwedzka Piłka" na portalu X.

- 38-krotny reprezentant Kenii przejdzie do Rakowa za zasadzie transferu definitywnego. Cała transakcja ma się zamknąć kwotą w granicach 600-800 tysięcy euro - pisze Maciej Wąsowski z "Weszło".

Informacje pochodzące ze szwedzkich mediów zostały potwierdzone przez portal "Weszło". Erick Otieno (27.), czyli kenijski lewy obrońca finalizuje swój transfer do Rakowa Częstochowa . To drugie zimowe wzmocnienie mistrza Polski. Pierwszym był Muhamed Sahinović - 20-letni bramkarz.

Otieno z Kenii wyjechał w 2017, aby przenieść się do zespołu z Gruzji - Kolkheti-1913. Tam pograł tylko pół roku, gdyż został pozyskany przez szwedzki klub Vasalunds IF. Na początku 2020 roku dołączył do AIK-u Fotboll.

Od niedawna za transfery w Rakowie odpowiedzialny jest Samuel Cárdenas - nowy dyrektor sportowy. Wcześniej tę funkcję pełnił Robert Graf.