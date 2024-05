Pożegnanie Dawida Szwargi początkiem rewolucji w Rakowie Częstochowa? Niepewna przyszłość kolejnych osób

Dawid Szwarga pożegna się z Rakowem. Kto następny?

Jak donosi goal.pl, to może nie być jedyna zmiana na ważnym stanowisku w klubie. Według informacji portalu niepewna jest przyszłość prezesa Piotra Obidzińskiego oraz dyrektora sportowego Samuela Cardenasa . Obecność w tym gronie tego drugie może być nieco zaskakująca, gdyż dołączyć do klubu na początku grudnia zeszłego roku i przepracował dopiero jedno okno transferowe.

- Potencjalne przyjście Papszuna sprawiłoby, że wyraźnie osłabłaby pozycja Cardenasa i postawiła pod znakiem zapytania sens takiej współpracy. A latem będzie co robić w klubie, bo z Częstochowy płyną sygnały o tym, że kadra wymaga przebudowy. Zespół jest nasycony zbyt dużą liczbą zawodników o niewystarczającej jakości - napisał Damian Smyk z portalu goal.pl

Fatalne transfery Rakowa Częstochowa. Niepewna przyszłość Samuela Cardenasa

Jednak z drugiej strony, taka decyzja nie może dziwić, gdyż zimowe nabytki Rakowa zupełnie się nie sprawdziły, a klub wydał na nie około 1,3 mln euro . Żaden z pozyskanych zawodników nie pomógł drużynie w walce obronę tytułu mistrza Polski. Mimo ogromnej plagi kontuzji w zespole, sześciu nowych zawodników zaliczyło w sumie 28 występów z 84 możliwych i żaden z nich nie przyczynił się do zdobycia bramki

Wschodząca gwiazda Barcelony mogła trafić do Rakowa

Raków do końca sezonu ma do rozegrania jeszcze spotkania i wciąż liczy się walce o możliwość gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Do zajmującego 3. miejsce w tabeli Lecha Poznań ekipa Medalików traci tylko 3 punkty. W następnej kolejce podopieczni Dawida Szwargi zmierzą się w niezwykle trudnym meczu z Pogonią Szczecin.