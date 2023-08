Raków Częstochowa - FC Kopenhaga ONLINE. Walka o Ligę Mistrzów w Sosnowcu. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [22.08.2023]

Eliminacje Ligi Mistrzów. Mecz Raków Częstochowa - FC Kopenhaga ONLINE

Już siedem lat czekamy w Polsce na Ligę Mistrzów z udziałem naszego mistrza. Ostatni raz dokonała tego Legia Warszawa. Dzisiejszy Raków nie jest od niej słabszy, ale wyzwanie wydaje się równie trudne jak wtedy, skoro Kopenhaga w ostatnich latach tylko raz nie zakwalifikowała się do elity.

Raków musiał przejść wszystkie rundy, żeby znaleźć się w decydującej. Ograł kolejno Florę Tallin, Karabach Agdam i Aris Limassol. Niestety, na czwartą rundę został "eksmitowany" z Częstochowy - do Sosnowca. Tutaj po raz pierwszy w tej edycji usłyszymy hymn Ligi Mistrzów.

W porównaniu do rewanżu z Arisem w składzie Rakowa nie zobaczymy Stratosa Svarnasa. To bolesna strata. Grek od roku jest kluczowym zawodnikiem w trzyosobowym bloku obronnym. Zamiast niego wystąpi jeden ze stoperów wracających do zdrowia po urazie: Milan Rundić albo Adnan Kovacević.