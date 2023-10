Raków Częstochowa grał w przewadze, ale stracił gola! Czerwona kartka dla gracza Sportingu Lizbona - Viktora Gyökeresa. Brutalny faul

Raków gra w przewadze. Czerwona kartka dla Sportingu!

Przed meczem mówiło się, że trzecie spotkanie Rakowa w Lidze Europy może być najcięższe. Sporting to aktualny lider ligi portugalskiej. Na nieszczęście Rakowa, drużyna z Lizbony przyjedzie w najmocniejszym składzie. - Rúben Amorim (trener Sportingu) ma do swojej dyspozycji całą kadrę przed meczem, który zostanie rozegrany na stadionie Zagłębiowskiego Parku Sportowego - napisał we wtorek Mais Futebol.

Raków zaczął mecz bardzo odważnie. "Medaliki" nie przestraszyły się pressingu i spokojnie rozgrywały piłkę od własnej bramki. Już w 5. minucie przewinienia dopuścił się Viktor Gyökeres - napastnik portugalskiego klubu. 25-latek postanowił mocniej zaatakować Arsenicia, który plecami blokował piłkę. Gracz rywali w brutalny sposób zaatakował kostkę piłkarza Rakowa. Sędzia na początku pokazał żółtą kartkę, ale po zobaczeniu sytuacji na monitorze VAR zmienił decyzję - czerwona kartka! Żółty kartonik dostał jeszcze Coates (kapitan), który kłócił się z arbitrem.