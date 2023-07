Raków Częstochowa strzelił kuriozalne gole z Karabachem Agdam. "Swojak" obrońcy, potem dziurawe ręce bramkarza Jacek Czaplewski

Raków Częstochowa objął prowadzenie w meczu z Karabachem Agdam w 55 minucie. Akcję napędziła szarża Marcina Cebuli, ale to Azerowie sami wepchnęli sobie piłkę do bramki. Nie popisali się bramkarz Şahruddin Mahammadaliyev i ostatni obrońca czyli stoper Bahlul Mustafazade. Później było jeszcze śmieszniej, kiedy po główce Fabiana Piaseckiego futbolówki nie był w stanie nawet odbić wmurowany w ziemię Mahammadaliyev. Niestety, goście mimo takich wpadek i tak zdołali doprowadzić do wyrównania...