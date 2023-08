Raków Częstochowa z samobójczym trafieniem i z nieuznanym golem. Minimalna wygrana FC Kopenhagi. O grupę LM Raków powalczy w Danii

Liga Mistrzów. Raków Częstochowa - FC Kopenhaga 0:1 (0:1)

Najgorzej jak tylko mógł rozpoczął się ten mecz dla drużyny mistrza Polski. W 9. minucie już bowiem Vladan Kovacević musiał wyjmować piłkę z siatki. Autorem gola Bogdan Racovitan , który został trafiony piłką i nieszczęśliwie ta zmyliła bramkarza "Medalików" i wpadła do bramki.

Druga połowa. Obie ekipy atakowały, ale bramek nie oglądaliśmy

Po godzinie gry Raków zagroził. Najpierw uderzał Fabian Piasecki, ale bardzo niecelnie. Później do niezłej sytuacji doszedł Sonny Kittel, który pojawił się na placu w miejsce Marcina Cebuli. Piłkarz, który tego lata został sprowadzony z Hamburga minimalnie chybił. Jego atomowy strzał poszybował nad bramką Kamila Grabary.

Nie oznacza to jednak, że bez pracy był bramkarz Rakowa. Do groźnej sytuacji doszło po uderzeniu Mohameda Elyounoussiego. Norweg huknął na bramkę mistrza Polski i nie bez problemów sparował to na rzut rożny Kovacević.