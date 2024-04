Raków Częstochowa zwolni trenera Dawida Szwargę? Znaczący wpis właściciela klubu Michała Świerczewskiego

Raków Częstochowa przegrał, kibice chcą zwolnienia Dawida Szwargi

Raków nie miał pomysłu na ogranie Radomiaka. Co więcej, jego zawodnicy dopuścili się koszmarnych wpadek. Gola na 0:1 sprezentowali samobójczo Ante Crnac ze Stratosem Svarnasem. Potem skiksował bramkarz Kacper Bieszczad, a to skończyło się utratą bramki na 0:2 jeszcze przed przerwą.

- Nie dziwię się kibicom, my jako mistrz Polski powinniśmy walczyć o tytuł. My tym stylem, co graliśmy oddaliliśmy się od tego. Tracimy bramki w sposób mocno kuriozalny. My dziś tracimy dwie samobójcze bramki, a nie jedną - stwierdził Dawid Szwarga na konferencji prasowej w Radomiu.

W niedzielę Raków straci trzecie miejsce w tabeli. Jego strata do Jagiellonii Białystok może natomiast wzrosnąć do dziewięciu lub siedmiu punktów, o ile liderująca drużyna zapunktuje w Warszawie z Legią, która za tydzień przyjedzie do Częstochowy.

Raków przez porażkę z Radomiakiem straci miejsce na podium