Ranking UEFA. Oto najnowsza aktualizacja. Gdyby Lech Poznań zapunktował, przeskoczylibyśmy ligę chorwacką

Porażka Lecha sprawiła, że nie awansowaliśmy wyżej

Przypomnijmy, w tym tygodniu trzy polskie kluby zanotowały po wygranej. Mowa m.in. o Rakowie Częstochowa, który pokonał cypryjski Aris Limassol 1:0 i awansował do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wygrana "Medalików" była tym bardziej cenna, że poza awansem dopisali oni kolejne punkty do rankingu UEFA. Wygrana bowiem "waży" aż 0,25 punktu .

Najbardziej rozczarował Lech Poznań. "Kolejorz" wydawał się pewniakiem do awansu po przekonywującej grze w pierwszym meczu, chociaż i po skromnej wygranej 2:1. Wszyscy byli zgodni, że trzecia drużyna minionego sezonu Ekstraklasy powinna wygrać ze Spartakiem Trnawą wyżej. Porażka na Słowacji 1:3 boli i oznacza przede wszystkim koniec europejskich zmagań dla Lecha. John van den Brom nie powtórzy wyników sprzed roku, gdzie jego Lech dotarł aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Porażka oznacza także brak punktów do klubowego rankingu i brak awansu Polski. Liga chorwacka, która plasuje się przed nami, ma bowiem skromną przewagę przed polską ligą wynoszącą 0,025 punktu. Jeśli więc Lech zanotowałby wygraną bądź nawet remis (0,125 punktu), to wyprzedzilibyśmy Chorwatów.

Najbliższa szansa na poprawienie naszego rankingu i zbieranie cennych punktów już we wtorek. Bowiem to 22 sierpnia Raków będzie mierzył się z mistrzem Danii FC Kopenhagą w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Co ciekawe, Legia również trafiła na rywali z tego kraju. Na drodze ekipie Kosty Runjaica stanie FC Midtjylland. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w czwartek 24 sierpnia w Danii.