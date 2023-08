Ranking UEFA. Raków Częstochowa dziś walczy o awans i cenne punkty dla Polski. Gdzie aktualnie jesteśmy w klasyfikacji?

Ekstraklasa pnie się w górę rankingu UEFA. Ile mogą zdobyć polskie kluby?

Wciąż cztery kluby reprezentujące Polskę walczą na międzynarodowej arenie w eliminacjach do europejskich pucharów. Mowa rzecz jasna o Rakowie Częstochowa, który dziś stanie w szranki z Karabachem w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów oraz Legii Warszawa, Lechu Poznań i Pogoni Szczecin. Trójka pozostałych gra o fazę grupową Ligi Konferencji.

Ile na ten moment polskie kluby zebrały w rankingu UEFA i co to oznacza dla naszego kraju? W obecnej turze eliminacyjnej polskie kluby dostarczyły nam aż 1,375 punktu - mowa o dwóch wygranych Rakowa z Florą Tallinn w I rundzie el. LM (0,5 punktu) i wygranej Lecha i Pogoni, a także wyjazdowym remisie Legii z kazachskim Ordabasy Szymket. Każdy korzystny wynik, a więc remis i wygrana, dostarcza konkretną liczbę punktów do rankingu.