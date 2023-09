Raport kadrowiczów. Robert Lewandowski zagrał jak za dawnych czasów. Polski mecz w Turcji. Kompromitacja Biało-Czerwonych we Włoszech

Hiszpania: Stary dobry Robert Lewandowski

Polscy fani liczą na to, że Lewandowski utrzyma dobrą formę i zaprezentuje ją także podczas październikowego zgrupowania. Biało-Czerwona kadra potrzebuje punktów, jeśli myśli o bezpośrednim awansie na Euro 2024. "Lewy" w optymalnej dyspozycji jest w stanie zrobić gigantyczną różnicę - szczególnie przeciwko słabszym rywalom jak Mołdawia czy Wyspy Owcze.

Czy Robert Lewandowski wrócił? Ostatnie miesiące nie były najlepsze dla kapitana reprezentacji Polski. Widać było, że 35-latek jest nieco wolniejszy i gorszy technicznie niż kilka lat temu, kiedy grał jeszcze w Bayernie Monachium. Spotkanie z Realem Betis przypomniało kibicom najlepszą formę "Lewego". Polski napastnik strzelił bramkę, a do tego dorzucił dwie asysty, dlatego zasłużenie otrzymał miano najlepszego zawodnika meczu.

Włochy: Dobre 45 minut Benedyczaka, Wieteska obejrzał czerwoną kartkę

Największy zarzut do Fernando Santosa? Były selekcjoner nie wprowadził żadnego nowego zawodnika do kadry narodowej. Portugalczyk postanowił powołać Adriana Benedyczaka z Permy, ale niestety młody zawodnik nie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji. W miniony weekend atakujący strzelił dwie bramki w 45 minut. Jego zespół wygrał 5:0. Czy 22-latek dostanie szansę od nowego trenera Biało-Czerwonych?

Niestety kilku Polaków we Włoszech zaliczyło też słabe występy. Mateusz Wieteska po godzinie gry w meczu z Udinese obejrzał pierwszą żółtą kartkę za faul. W 95. minucie obrońcy uciekł Lorenzo Lucca. Wieteska ratował się faulem taktycznym. Sędzia bez wahania sięgnął do kieszeni, wyjmując najpierw żółtą, a po chwili czerwoną kartkę.

Empoli z Walukiewiczem i Bereszyńskim w składzie przegrało z AS Romą. Pierwszy z Polaków na początku spotkania zagrał piłkę ręką w polu karnym. Przewinienie było ewidentne. Do jedenastki podszedł Paulo Dybala, który nie pomylił się w tej prostej sytuacji. W 35. minucie Bereszyński chciał wybić piłkę i trafił kolegę z zespołu. Futbolówka odbiła się od Grassi'ego, po czym wpadła do bramki. Gol samobójczy. Ostatecznie ekipa z dwoma Polakami w składzie przegrała aż 0:7!