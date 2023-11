Kibice na meczach 15. kolejki PKO Ekstraklasy

Jak zawsze dużo emocji wywołał mecz Legii z Lechem. Biletów zabrakło już w ubiegły poniedziałek, dzięki czemu widowisko śledziło ponad 29 tys. - o ponad tysiąc więcej niż z Aston Villą w Lidze Konferencji. Goście z Wielkopolski dotarli dwoma pociągami i jak relacjonują napotkali na wyjątkowo wnikliwą kontrolę. W poszukiwaniu rac stołeczni policjanci zajrzeli nawet w buty.

Lechici twierdzą, że z tego powodu poczuli się dokładnie tak samo poniżeni jak legioniści w Alkmaar. Na facebookowym profilu Kibice Lecha Poznań czytamy, że fani wzięci na kontrolę osobistą w Warszawie "zostali zmuszeni do zdjęcia obuwia, zaglądano im do portfeli, liczono znajdujące się w nich pieniądze, zdejmowano spodnie, kazano się rozbierać, poprzecinano kurtki i buty".

Policja w odpowiedzi podaje, że zatrzymała dwadzieścia osób i udaremniła duży pokaz pirotechniczny, zakazany podczas imprez masowych, do których zalicza się mecz. - Są jajka z niespodzianką, jak się okazuje, z niespodzianką mogą być również buty. Przed meczem Legii z Lechem zabezpieczono duże ilości wyrobów pirotechnicznych. Dlatego też zadbaliśmy o to, by kontrole były bardzo skrupulatne - czytamy w komunikacie.