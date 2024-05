Tak kibice Pogoni powitali piłkarzy w Szczecinie po przegranym finale Pucharu Polski: "Wstyd, k***!". Pampersy rzucone na murawę

Kibice na meczu Pogoń - Puszcza: Mocne słowa po finale

Choć Pogoń na PGE Narodowym dopingowało około 20 tys. kibiców to domowy mecz z beniaminkiem wielu obejrzy w domu albo w ogóle - sporo miejsc na trybunach pozostało bowiem pustych . Ci którzy przyszli to dali upust swoim emocjom. Na ogrodzeniu młyna zawisł transparent o wstydzie.

To miały być najlepsze dni w historii klubu, tymczasem są najgorsze. Pogoń w spektakularny sposób zmarnowała wymarzoną okazję na zdobycie historycznego (pierwszego) trofeum, przegrywając po dogrywce z pierwszoligowcem niepewnym awansu do ekstraklasy, która dzisiaj na przerwę z Zagłębiem Sosnowiec (godz. 18:00) schodziła przy wyniku 0:1.

Wpis profilu "Ultras Pogoń Szczecin" skierowany do piłkarzy:

- "Zero tituli, pusta gablota, zakała polskiej piłki..." Ile jeszcze lat czy dekad mamy nosić łatkę przegrywów? Zawiedliście całą społeczność w najgorszy możliwy sposób. Jedyne czego pragnęliśmy w czwartek to poznania smaku zwycięstwa, zwieńczenia tylu lat naprawdę ciężkiej pracy przy oprawach. Zwieńczenia tylu lat rozwoju naszej społeczności i tylu lat niejednokrotnie ogłuszającego dopingu. Żadnych więcej oczekiwań... Dostaliśmy mokrą szmatą w pysk. Nie od naszego boiskowego rywala, a od was. Zje***liście! Nie ma dla was usprawiedliwienia.