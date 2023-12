Kibice na meczach 17. kolejki PKO Ekstraklasy

W sobotę warunki dyktowała pogoda. Padający obficie śnieg sprawił, że kibice ŁKS Łódź w drodze dowiedzieli się, że mecz ze Stalą Mielec nie zostanie rozegrany. Po kwadransie skończono natomiast grę między Piastem Gliwice a Puszczą Niepołomice, choć na trybunach zjawiło się blisko 3 tys. osób. Słowa uznania należą się fanom Korony Kielce i Lecha Poznań, którzy w mrozie i przy śniegu musieli wytrwać do ostatniego gwizdka.

Dzień wcześniej na szczęście aura pozwoliła rozegrać mecze bez zakłóceń. Po raz pierwszy w tym sezonie Górnik Zabrze przyjął zorganizowaną grupę gości, mimo że sektor nadal jest wyłączony z użytkowania. Dzięki uprzejmości przy Roosevelta zjawiła się Pogoń Szczecin i to w znaczącej liczbie, za co podziękowała gospodarzom. Do Grodziska Wielkopolskiego pojechało natomiast przeszło stu fanów Jagiellonii Białystok. Podobnie jak Portowcy, w pewnym momencie dopingowali drużynę bez koszulek.