Żyleta bezwzględna po kompromitacji Legii Warszawa w meczu z Radomiakiem Radom. "Mioduski! Co? wypie******"

Legia Warszawa rozbita przez Radomiak przy Łazienkowskiej

W piątek i sobotę niemal wszystkie kluby walczące o czołowe lokaty w PKO Ekstraklasie przegrały swoje mecze. Jedynie Śląsk Wrocław po dużych problemach zdołał ograć ostatni w tabeli ŁKS Łódź i zbliżył się do pierwszej w klasyfikacji Jagiellonii. W niedzielne popołudnie szansę, by dojść na odległość punktu do obecnego lidera miała Legia Warszawa, wystarczyło pokonać przy Łazienkowskiej walczący o utrzymanie Radomiak Radom.

Jednak plan legł w gruzach już w 6. minucie, kiedy po czerwonej kartce z boiska wyleciał Bartosz Kapustka. Grającym w osłabieniu Wojskowym sił starczyło na godzinę gry. W 66. minucie Lisandro Semedo otworzył wynik meczu, a potem Radomiak jeszcze dwukrotnie pokonał Dominika Hładuna.

Skrót meczu Legia - Radomiak