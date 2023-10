Reprezentacja Polski do lat 21 zremisowała w pierwszym meczu bez Michała Probierza. Dwie bramki w debiucie selekcjonera Adama Majewskiego

Reprezentacja Polski U-21: Remis ze Słowacją

Tego widowiska nie transmitowano w Polsce. Dla naszych piłkarzy mecz był elementem przygotowań do walki o trzeci komplet punktów w eliminacjach do Euro. We wtorek (17 października) zagrają u siebie z Estonią, którą we wrześniu pokonali 1:0.

Decyzją Probierza do seniorskiej kadry awansowali lider obrony Patryk Peda i lider ofensywny Filip Marchwiński. Rówieśników zasilił za to wahadłowy Nicola Zalewski.

Słowacy już w 6 minucie objęli prowadzenie, którym błyskawicznie odpowiedział Aleksander Buksa. W 15 minucie gospodarze znowu mieli jednak o bramkę więcej.

Nasi rodacy przeszli do ataku w drugiej połowie, którą zresztą wygrali. W 60 minucie zmiennik Michała Rakoczego doprowadził do wyrównania. Z bliska trafił bowiem Kajetan Szmyt.

Mimo kolejnych okazji meczu nie udało się wygrać. Najlepszą sytuację miał Kamil Lukoszek. Piłka po jego uderzeniu obiła poprzeczkę.