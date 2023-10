Tatuażysta zrobił sobie żart. Poznał przez to Michała Probierza. Selekcjoner wysłał mu koszulkę Arkadiusza Milika

Michał Probierz ma duży dystans do siebie

Artysta mówi, że po wrzuceniu zdjęcia kalki do sieci, zyskał nowego obserwatora na portalu X. Był to Michał Probierz, który wysłał do Dawida wiadomość. Nowy selekcjoner przyjął żart bardzo dobrze. Trener przyznał, że sytuacja wywołała uśmiech na jego twarzy. Probierz poprosił także o dane do wysyłki. Po kilku dniach do tatuażysty przyszła paczka z koszulką Arkadiusza Milika podpisana przez selekcjonera.