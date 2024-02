Reprezentacja Polski. Karol Linetty wróci? Michał Probierz rozważa jego powołanie na baraże o Euro 2024

Kadra reprezentacji Polski na baraże o Euro. Będzie Karol Linetty?

Środek pola to nieustannie duży i chyba też główny problem reprezentacji. W Napoli miejsce stracił Piotr Zieliński, niezbyt udanie przebiega powrót Jakuba Modera w Brighton, a Grzegorz Krychowiak, choć właśnie strzelił w lidze saudyjskiej to już zakończył reprezentacyjną karierę. Trzeba szukać więc innych kandydatów, tak jak jesienią Jakuba Piotrowskiego czy Bartosza Slisza.

Michał Probierz szuka piłkarzy wszędzie. W Turcji obserwował Jakuba Kałuzińskiego (Antalyaspor), a w Polsce Michała Rakoczego (Cracovia). Kto wie jednak czy prawdziwej szansy - pierwszej od nowego selekcjonera - nie dostanie Karol Linetty z włoskiego Torino.

- Z tego co słyszę, rozważane jest powołanie Karola Linettego. W poniedziałek Sebastian Mila będzie obserwował go z trybun Stadio Olimpico na meczu AS Roma - Torino - stwierdził Tomasz Włodarczyk w programie Meczyków.