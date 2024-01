Reprezentacja Polski. Michał Probierz rozmawiał z trenerem jednego kadrowicza. Media: Selekcjoner wystąpił do niego z nietypową prośbą

Reprezentacja Polski. Media: Michał Probierz rozmawiał z trenerem kadrowicza

Selekcjonerowi jak informują dziennikarze znanego portalu ma bardzo zależeć, aby ten był do dyspozycji już na dwa dni przed rozpoczynającym się zgrupowaniem. W tym czasie jednak swoje spotkania rozgrywałoby Charlotte FC przeciwko Nashville oraz Columbus Crew. Ostatecznie decyzja - według doniesień medialnych - ma szansę być podjęta na korzyść polskiej kadry. Probierz w przeciągu kilku dni ma się dowiedzieć czy jego propozycja została pozytywnie rozatrzona przez trenera amerykańskiego zespołu.

Czasu do marca jest coraz mniej. Selekcjoner Michał Probierz z tej okazji, więc rozpoczął pierwsze przymiarki do pierwszego meczu barażowego przeciwko Estonii. 51-latek najpierw miał udać się za ocean porozmawiać z trenerem Karola Świderskiego w Charlotte FC. Jednym z tematów dyskusji miało być zwolnienie napastnika na kilka dni przed marcowym starciem na PGE Narodowym, aby ten mógł swobodnie zdążyć na zgrupowanie i przygotować się w pełni na najważniejsze spotkanie kadry w tym roku kalendarzowym.

Karol Świderski opuści Stany Zjednoczone?

Jednak to, że selekcjoner rozmawiał z jego dotychczasowym trenerem nie musi wcale oznaczać, że na nasz napastnik może kontynuować swój "American Dream". Już teraz pojawia się sporo głosów z otoczenia piłkarze, iż będzie chciał spróbować w swoich sił w europejskiej piłce. Wcześniej pisaliśmy, że popularny "Świder" może trafić do duńskiego Midtjylland lub jakiegoś klubu ze środka tabeli Serie A. Wygląda na to, że Świderski jest uwzględniany przez swojego trenera na następny sezon Major League Soccer (MLS).