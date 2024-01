Transfery. Karol Świderski zimą może trafić do Europy. "Pracujemy nad tym"

Transfery. Karol Świderski zimą może trafić do Europy

Karol Świderski od dwóch lat występuje w amerykańskim Charlotte FC. W tym ubiegłym roku po raz kolejny potwierdził swoją jakość zdobywając w MLS 12 bramek. Od jakiegoś czasu coraz głośniej mówi się o tym, że zawodnik chciałby wrócić do Europy, co mogłoby ułatwić zawodnikowi dobrą grę w reprezentacji Polski. Warto przypomnieć, że do meczu kwalifikacji mistrzostw Europy przeciwko Czechom 26-letni snajper musiał przygotowywać się ze Śląskiem Wrocław, gdyż jego drużyna już wcześniej zakończyła sezon.