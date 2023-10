Reprezentacja. Tomasz Frankowski docenia piłkarza Lecha Poznań Filipa Marchwińskiego. "Przypomina mi Roberta Lewandowskiego"

Filip Marchwiński wygląda jak młody Robert Lewandowski

Na kadrę nie pojechał, a zdaniem katalońskich mediów pauza może potrwać nawet do końca października i być może "Lewy" nie zagra w jednym z najbardziej prestiżowych meczów tej jesieni, z Realem Madryt. El Clasico zaplanowano na 28 października.

- Od kilku lat Arek (Milik - red.) ma predyspozycje i ambicje, by dorównać Robertowi. Trapiły go kontuzje, ale by grać w Marsylii czy Napoli, trzeba było być na światowym poziomie. Żeby nie skłamać, na palcach jednej ręki można policzyć polskich piłkarzy grających w takich klubach. Wszędzie zaznaczał swój pobyt dobrymi występami, ale każda zmarnowana sytuacja powoduje u niego blokadę psychiczną. Tego nie widzimy u "Świdra", który ma lepszą średnią goli na mecz w kadrze - skomentował powołania Frankowski.

- Wybiegany, z dobrą techniką, przypomina mi Roberta Lewandowskiego z początków jego kariery - opisał Filipa Marchwińskiego były piłkarz. Warto zaznaczyć, że dla pomocnika Lecha Poznań to pierwsze powołanie i jeśli selekcjoner da mu szansę w meczu z Wyspami Owczymi czy Mołdawią, to "Marchewa" zadebiutuje w seniorskiej kadrze.