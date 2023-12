Robert Lewandowski i jego pensja są problemem dla FC Barcelony. Polak niedługo otrzyma sporą podwyżkę. Będzie transfer?

- Obstawiałem, że wypominanie rosnącego kontraktu Lewego przez katalońskie media rozpocznie się jednak trochę później niż w połowie drugiego sezonu, raczej pod koniec jego przygody. To był pewniak - 100%, że coś takiego się wydarzy. Gadaliśmy nawet o tym tuż po prezentacji Roberta, zanim stał się gwiazdą Barcelony. Jeśli Vitor Roque dobrze wystartuje, a Lewy nie wróci do formy z jesieni poprzedniego roku, to zaraz te wszystkie Sporty i Mundo Deportivo ruszą z grubym czarnym PR. Może być niesympatycznie - skomentował na portalu X Tomasz Ćwiąkała.