Robert Lewandowski mógł strzelić gola z PSG. Nuno Mendes wybił piłkę z samej linii bramkowej!

Robert Lewandowski blisko gola z PSG

Robert Lewandowski poluje na kolejne gole w Lidze Mistrzów. Polski napastnik znalazł się w podstawowym składzie na mecz z Paris Saint-Germain w ćwierćfinale tych rozgrywek. Początek należał zdecydowanie do francuskiego zespołu, ale z biegiem czasu ekipa z Katalonii zaczęła się rozpędzać.

Do bardzo ciekawej sytuacji doszło w 20. minucie spotkania. Robert Lewandowski wyskoczył do piłki wrzuconej z rzutu rożnego. Polak wyprzedził Donnarummę, który chciał wypiąstkować futbolówkę i trącił ją głową w kierunku bramki. Uderzenie nie było mocne, ale celne, dlatego piłka zmierzała do siatki. W ostatniej chwili Nuno Mendes zrobił wślizg i wybił ją z linii. Po chwili jeszcze raz swoich sił spróbował Lamine Yamal, ale młody Hiszpan oddał niecelny strzał.