Robert Lewandowski na El Clasico, ale nie piłkarskim. Polak wraz z kolegami poszedł na mecz Barcelona - Real Madryt w koszykówce

Robert Lewandowski na meczu koszykówki

Niedługo Robert Lewandowski sam wystąpi w El Clasico. FC Barcelona 21 kwietnia zagra z Realem Madryt prawdopodobnie najważniejszy mecz w kontekście mistrzostwa. Wygrana, a w konsekwencji dopisanie trzech punktów pozwoliłoby znacznie zbliżyć się do "Królewskich" i postraszyć ich w końcówce sezonu. Kapitana reprezentacji Polski nie zobaczymy za to w spotkaniu z Cadiz, które odbędzie się 13 kwietnia. To konsekwencja pięciu żółtych kartek, które zobaczył w tej kampanii La Liga.