Robert Lewandowski poza kadrą FC Barcelony. Nie zagra w meczu Ligi Mistrzów z Royal Antwerp

Robert Lewandowski poza kadrą na mecz Royal Antwerp - FC Barcelona

FC Barcelona we wtorek poleci do Belgii na ostatni grupowy mecz w Lidze Mistrzów (środa, godz. 21:00). Na pokład samolotu nie wejdzie Robert Lewandowski. Choć kadra drużyny liczy na to spotkanie dwadzieścia jeden nazwisk to na próżno szukać wśród nich Lewego. Taką decyzję podjął bowiem trener Xavi dzień po porażce z Gironą w La Liga (2:4).

Lewandowski zawiódł z Gironą. Przed przerwą zdobył wprawdzie bramkę na wagę wyrównania, lecz w doliczonym czasie gry, gdy było 2:3 dla obecnego lidera tabeli, zmarnował wyborną sytuację na kolejnego gola, uderzając po dośrodkowaniu wyraźnie obok lewego słupka. Zaraz potem goście przypieczętowali zwycięstwo, dobijając Barcelonę w derbach Katalonii.

